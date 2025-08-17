Рубио рассказал, о возможном варианте окончания украинского конфликта

Лучшим вариантом окончания украинского конфликта для США был бы "полноценный мирный договор", а не временное прекращение огня. Госсекретарь США Рубио в эфире NBC заявил, если войну в Украине не закончить, она станет "хуже" и может втянуть в себя другие страны.

"По сути, санкции не изменили ход этой войны. Это не значит, что они неуместны. Это значит, что они не повлияли на ее исход. И вот что мы считаем важным. А именно, мы должны положить конец этой войне. Для этого нужно иметь возможность взаимодействовать с русскими. И как только вы введете новые санкции, возможность посадить русских за стол переговоров серьезно снизится. Этот момент может наступить, но когда он наступит, вы, по сути, подаете сигнал о том, что сейчас нет возможности для мира".