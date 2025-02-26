Рубио: Война продлится еще год, ослабленная Россия будет молить о мире, заявили в Европе

Марко Рубио, госсекретарь США: "И потому наша цель здесь - добраться до точки и установить, возможен ли мир? Как закончить эту войну? Я спрашиваю: каков европейский план по прекращению этой войны? Могу пересказать вам то, что заявил мне один министр иностранных дел - не буду говорить, кто это был. Мне сказал один из них, что война продлится еще год, и в этот момент Россия почувствует себя настолько ослабленной, что будет молить о мире. Это еще один год убийств, еще один год смертей, еще один год разрушений, и, кстати, это не очень реалистичный план, с моей точки зрения. Поэтому, если есть шанс на мир, даже если это всего лишь 1 процент, его нужно использовать. И именно это пытается сделать президент Трамп!"