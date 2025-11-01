3.70 BYN
Рука Запада: в Сербии вновь вспыхивают протесты
Запад не оставляет в покое Сербию. Там вновь вспыхнули протесты. Формальным поводом стала годовщина трагедии в городе Нови-Сад, где в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале погибли 15 человек.
На улицы Белграда вышли несколько тысяч протестующих, звучат антиправительственные лозунги.
Протесты в Сербии происходят регулярно, то на некоторое время затихая, то разгораясь с новой силой. Основную массу протестующих традиционно составляют студенты, которые требуют от властей страны проведения досрочных парламентских выборов.
Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что демонстрации координируются из-за рубежа и уже нанесли серьезный ущерб образовательной системе страны. Какое отношение имеет правительство страны к халатному отношению к своевременному ремонту инфраструктурного объекта в провинциальном городе, протестующие не уточняют.