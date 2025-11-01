Рука Запада: в Сербии вновь вспыхивают протесты

Запад не оставляет в покое Сербию. Там вновь вспыхнули протесты. Формальным поводом стала годовщина трагедии в городе Нови-Сад, где в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале погибли 15 человек.

На улицы Белграда вышли несколько тысяч протестующих, звучат антиправительственные лозунги.

Протесты в Сербии происходят регулярно, то на некоторое время затихая, то разгораясь с новой силой. Основную массу протестующих традиционно составляют студенты, которые требуют от властей страны проведения досрочных парламентских выборов.