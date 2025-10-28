Руководство Amazon планирует уволить до 30 тыс. сотрудников

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8df34759-2a56-4dc1-85d2-4ee3b51cfe95/conversions/6335cc24-ae34-48c8-9f50-82e4f73949b3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8df34759-2a56-4dc1-85d2-4ee3b51cfe95/conversions/6335cc24-ae34-48c8-9f50-82e4f73949b3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8df34759-2a56-4dc1-85d2-4ee3b51cfe95/conversions/6335cc24-ae34-48c8-9f50-82e4f73949b3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8df34759-2a56-4dc1-85d2-4ee3b51cfe95/conversions/6335cc24-ae34-48c8-9f50-82e4f73949b3-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

В онлайн-ритейлере Amazon ожидаются сокращения. Под подпадут до 30 тыс. корпоративных сотрудников компании. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство Рейтер.

"Amazon планирует сократить до 30 тыс. корпоративных рабочих мест, начиная со вторника… Это будет крупнейшее сокращение рабочих мест в Amazon с момента увольнения около 27 тыс. сотрудников в конце 2022 года", - пишет агентство.

Это число, добавляет Рейтер, представляет лишь небольшую долю от общего штата компании, который составляет 1,55 млн человек. Однако это почти 10 % от числа корпоративных сотрудников Amazon, которое составляет примерно 350 тыс. человек.

Решение связано со стремлением компании сократить расходы и компенсировать избыточный найм персонала в период пикового спроса на услуги Amazon в период пандемии, отмечает агентство.