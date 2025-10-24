Прибыль немецкого производителя люксовых автомобилей Porsche за год обвалилась в 24 раза - на 96 %. В третьем квартале убытки достигли почти 1 млрд евро. Продажи также просели приблизительно на 6 % и остановились на отметке 26 млрд евро.

На фоне ухудшения финансовых показателей руководство Porsche объявило о программе жесткой экономии, рассчитанной до конца десятилетия. В частности, уже подтверждены планы сокращения порядка 2 тыс. рабочих мест в регионе Штутгарт - традиционном сердце компании. Сокращения пройдут поэтапно до 2029 года и будут сопровождаться программами переобучения и добровольного выхода на пенсию.