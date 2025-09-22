Ряд стран, признавших палестинское государство, пополнился Францией, Бельгией, Люксембургом

Франция, Бельгия, Люксембург, Монако, Мальта и Андорра официально присоединились к ряду стран, признавших палестинское государство. Такое заявление лидеры сделали на полях Генассамблеи ООН.

Накануне Палестину также признали Великобритания, Канада, Австралия, и Португалия. Но само признание пока носит символический характер: оно меняет официальные формулировки и карты, но не отражается на ситуации "на земле" и не делает палестинское образование полноправным членом ООН.