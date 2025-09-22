3.64 BYN
Ряд стран, признавших палестинское государство, пополнился Францией, Бельгией, Люксембургом
Франция, Бельгия, Люксембург, Монако, Мальта и Андорра официально присоединились к ряду стран, признавших палестинское государство. Такое заявление лидеры сделали на полях Генассамблеи ООН.
Накануне Палестину также признали Великобритания, Канада, Австралия, и Португалия. Но само признание пока носит символический характер: оно меняет официальные формулировки и карты, но не отражается на ситуации "на земле" и не делает палестинское образование полноправным членом ООН.
Как сообщают СМИ, 23 сентября президент США Дональд Трамп представит план послевоенного устройства сектора Газа. Согласно Axios, обсуждение коснется вывода израильских войск, создания переходной администрации без участия ХАМАС и восстановления инфраструктуры. Президент Палестины подтвердил, что ХАМАС не будет участвовать в управлении Газой и анонсировал проведение президентских и парламентских выборов в стране в течение года.