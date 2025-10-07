С 1 ноября Латвия запретит нерегулярные автобусные рейсы в Беларусь и Россию

Правительство Латвии приняло решение запретить нерегулярные автобусные рейсы в Беларусь и Россию с 1 ноября 2025 года до октября 2026 года. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на латвийские СМИ.

Речь идет о разовых групповых поездках по заранее запланированному маршруту, например, на экскурсии или спортивные мероприятия.

"В связи с нынешней геополитической ситуацией и призывом правительства к жителям Латвии воздержаться от поездок в Беларусь и Россию выявлено увеличение потока нерегулярных организованных автобусных рейсов, а также заторы на приграничных дорогах. Такая ситуация создает дополнительные риски безопасности... Поэтому необходимо установить ограничения на международные нерегулярные пассажирские перевозки при пересечении границ этих стран", - заявил министр транспорта Атис Швинка.

Согласно распоряжению Кабинета министров, Госпогранохране страны поручено не пропускать такие автобусы через границу в пунктах пропуска "Гребнево" (с российской стороны - "Убылинка"), "Терехово" ("Бурачки") и "Патерниеки" (с белорусской стороны - "Григоровщина"). Запрет распространяется на всех перевозчиков независимо от страны регистрации юридического лица или транспортного средства.

Пересечение границы по-прежнему будет возможно, но только на регулярных автобусных рейсах, на которых пассажиры регистрируются и проходят проверку. В настоящее время из Латвии выполняются три регулярных маршрута в Беларусь и шесть - в Россию.