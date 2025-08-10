3.71 BYN
Саар станет новым центром производства немецкой бронетехники
Автор:Редакция news.by
Германская земля Саар станет новым центром производства немецкой бронетехники.
Промышленность здесь медленно вымирает, особенно поставщики автозапчастей. И помощь пришла от оружейного концерна KNDS, производящего танки Leopard и гаубицы Caesar. Главные заказчики - бундесвер, Австрия, и конечно же, Украина.
В земельном министерстве экономики не скрывают радости: регион получит дополнительные 300 млн евро вложений и 300 рабочих мест.
Отметим, что KNDS входит в число важнейших промышленных партнеров ВСУ. На вооружении в Украине находится более 800 систем производства концерна. В 2024 году он открыл дочернее предприятие в Киеве.