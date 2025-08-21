Самый старый человек на планете, британка Этель Катерхэм, празднует свое 116-летие

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d09e642c-c4c9-422e-a61e-be6d4b2f0642/conversions/8d5aabbe-23df-4c3a-a051-c8c552e25612-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d09e642c-c4c9-422e-a61e-be6d4b2f0642/conversions/8d5aabbe-23df-4c3a-a051-c8c552e25612-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d09e642c-c4c9-422e-a61e-be6d4b2f0642/conversions/8d5aabbe-23df-4c3a-a051-c8c552e25612-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d09e642c-c4c9-422e-a61e-be6d4b2f0642/conversions/8d5aabbe-23df-4c3a-a051-c8c552e25612-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Британская долгожительница Этель Катерхэм, признанная старейшим жителем Земли, отмечает 116-й день рождения, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

Катерхэм, проживающая в доме престарелых в графстве Суррей под Лондоном, сейчас избегает контактов с прессой.

При этом ее родственники распространили заявление, в котором сообщили, что именинница планирует провести день рождения в кругу семьи и "насладиться праздником в собственном ритме".

Катерхэм родилась 21 августа 1909 года в графстве Хэмпшир. "Титул" самого пожилого человека в мире она унаследовала от бразильской монахини Ины Канабарро Лукас которая ушла из жизни 30 апреля 2025 года в возрасте 116 лет и 326 дней.

В возрасте 18 лет Этель переехала в Индию, где работала няней. Позже жила со своим мужем-военным в Гонконге и Гибралтаре - в местах его службы.

Именно в Азии у нее проснулась глубокая любовь к детям, и она основала там свой детский сад. После возвращения в Англию родила двух дочерей.

Катерхэм пережила не только своего супруга Нормана, умершего в 1976 году, но и обеих дочерей - Джем и Энн, ушедших из жизни в начале 2000-х и в 2020 году соответственно.

Примечательно, что британку также можно назвать одним из самых пожилых представителей общества, переживших коронавирусную инфекцию. Она победила ковид в 2020 году в возрасте 110 лет.

В мае этого года Катерхэм рассказала газете Salisbury Journal, что секрет ее долголетия - "говорить "да" на каждую новую возможность, потому что ты не знаешь, к чему это может привести".

"Позитивно относитесь к вещам и пробуйте все, но с умеренностью", - посоветовала британка.

Согласно официальным данным Книги рекордов Гиннесса, абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман. На момент смерти в августе 1997 года ей было 122 года и 164 дня.