Самый старый человек на планете, британка Этель Катерхэм, празднует свое 116-летие
Британская долгожительница Этель Катерхэм, признанная старейшим жителем Земли, отмечает 116-й день рождения, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.
Катерхэм, проживающая в доме престарелых в графстве Суррей под Лондоном, сейчас избегает контактов с прессой.
При этом ее родственники распространили заявление, в котором сообщили, что именинница планирует провести день рождения в кругу семьи и "насладиться праздником в собственном ритме".
Катерхэм родилась 21 августа 1909 года в графстве Хэмпшир. "Титул" самого пожилого человека в мире она унаследовала от бразильской монахини Ины Канабарро Лукас которая ушла из жизни 30 апреля 2025 года в возрасте 116 лет и 326 дней.
В возрасте 18 лет Этель переехала в Индию, где работала няней. Позже жила со своим мужем-военным в Гонконге и Гибралтаре - в местах его службы.
Именно в Азии у нее проснулась глубокая любовь к детям, и она основала там свой детский сад. После возвращения в Англию родила двух дочерей.
Катерхэм пережила не только своего супруга Нормана, умершего в 1976 году, но и обеих дочерей - Джем и Энн, ушедших из жизни в начале 2000-х и в 2020 году соответственно.
Примечательно, что британку также можно назвать одним из самых пожилых представителей общества, переживших коронавирусную инфекцию. Она победила ковид в 2020 году в возрасте 110 лет.
В мае этого года Катерхэм рассказала газете Salisbury Journal, что секрет ее долголетия - "говорить "да" на каждую новую возможность, потому что ты не знаешь, к чему это может привести".
"Позитивно относитесь к вещам и пробуйте все, но с умеренностью", - посоветовала британка.
Согласно официальным данным Книги рекордов Гиннесса, абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман. На момент смерти в августе 1997 года ей было 122 года и 164 дня.
Фото: БЕЛТА