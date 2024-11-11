Самолет "Ютэйр" в интересах безопасности сел во Внуково

Самолет авиакомпании "Ютэйр" благополучно сел в аэропорту Внуково после сработавшей индикации стабилизатора. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сведения пресс-службы авиакомпании.

Сообщается, что на рейсе Санкт-Петербург - Самарканд сработала индикация стабилизатора. В интересах безопасности командир принял решение о посадке во Внуково. Посадка воздушного судна была благополучно совершена.

С пассажирами и экипажем все в порядке. Для выполнения рейса готовится резервный борт.