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Самолет "Ютэйр" в интересах безопасности сел во Внуково

Самолет "Ютэйр" в интересах безопасности сел во Внуково

Самолет авиакомпании "Ютэйр" благополучно сел в аэропорту Внуково после сработавшей индикации стабилизатора. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сведения пресс-службы авиакомпании.

Сообщается, что на рейсе Санкт-Петербург - Самарканд сработала индикация стабилизатора. В интересах безопасности командир принял решение о посадке во Внуково. Посадка воздушного судна была благополучно совершена.

С пассажирами и экипажем все в порядке. Для выполнения рейса готовится резервный борт.

Фото ТАСС

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