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Самолет "Ютэйр" в интересах безопасности сел во Внуково
Самолет авиакомпании "Ютэйр" благополучно сел в аэропорту Внуково после сработавшей индикации стабилизатора. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сведения пресс-службы авиакомпании.
Сообщается, что на рейсе Санкт-Петербург - Самарканд сработала индикация стабилизатора. В интересах безопасности командир принял решение о посадке во Внуково. Посадка воздушного судна была благополучно совершена.
С пассажирами и экипажем все в порядке. Для выполнения рейса готовится резервный борт.
Фото ТАСС
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