Сбой произошел в работе ChatGPT

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Пользователи из разных стран сообщили о сбоях в работе чат-бота ChatGPT, разработанного американской компанией OpenAI. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, пишет ТАСС.
Больше всего жалоб поступило от пользователей из Великобритании (более 6,3 тыс.). Неполадки в работе чат-бота также были зарегистрированы в Германии, США, Франции и других странах.
Кроме того, сообщается о проблемах в работе сайта компании.
OpenAI представила в 2022 году сервис ChatGPT, способный взаимодействовать с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли внимание широкой общественности, в том числе в России.