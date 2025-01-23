Сбой произошел в работе ChatGPT

Пользователи из разных стран сообщили о сбоях в работе чат-бота ChatGPT, разработанного американской компанией OpenAI. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, пишет ТАСС.



Больше всего жалоб поступило от пользователей из Великобритании (более 6,3 тыс.). Неполадки в работе чат-бота также были зарегистрированы в Германии, США, Франции и других странах.

Кроме того, сообщается о проблемах в работе сайта компании.