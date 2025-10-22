Сенат США провалил голосование по бюджету в 12-й раз: шатдаун продолжается

Сенат США в 12-й раз не смог принять проект бюджета, чтобы прекратить шатдаун. Предложение республиканцев снова не набрало необходимых 60 голосов. Финансирования правительственные учреждения пока не получат.



Между тем глава Министерства энергетики заявил, что средства на поддержание ядерного арсенала и мониторинг угроз в сфере ядерной безопасности закончатся к концу октября. Нынешняя приостановка работы правительства стала второй по продолжительности в истории США, она длится около трех недель.

