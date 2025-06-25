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Сейм Польши проголосовал за выход из конвенции о запрете противопехотных мин
Автор:Редакция news.by
Массовые минирования станут законны? Сейм Польши проголосовал за выход Варшавы из Оттавской конвенции о запрете на использование, хранение и производство противопехотных мин.
За высказались 413 депутатов, против 15, трое воздержались. Далее документ поступит в cенат и на подпись к президенту Польши, после чего тот сможет принять соответствующий указ.
О намерении выйти из Оттавской конвенции Польша совместно со странами Балтии и Финляндией объявила в марте.