Сейм Польши проголосовал за выход из конвенции о запрете противопехотных мин

Массовые минирования станут законны? Сейм Польши проголосовал за выход Варшавы из Оттавской конвенции о запрете на использование, хранение и производство противопехотных мин.

За высказались 413 депутатов, против 15, трое воздержались. Далее документ поступит в cенат и на подпись к президенту Польши, после чего тот сможет принять соответствующий указ.