Шатдаун в США: в аэропортах крупных городов начались массовые задержки рейсов

Задержки и отмена рейсов, временная остановка работы аэропортов из-за нехватки специалистов. 31-й день шатдауна в США. Из-за остановки финансирования аэропорты Орландо и Вашингтона столкнулись с нехваткой диспетчеров и технических специалистов.



Денег на содержание полного штата сотрудников нет, оставшиеся с нагрузкой не справляются. Как следствие, накануне некоторые авиарейсы пришлось задержать почти на 12 часов, другие - отменить.



Министр транспорта США предупреждает: шатдаун может привести к катастрофе в американской сфере авиации и вылиться в массовые нарушения авиасообщения по всей стране.