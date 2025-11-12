Шатдаун завершен: Трамп подписал бюджет правительства

Самый длительный в истории Соединенных Штатов шатдаун завершен, президент Дональд Трамп подписал бюджет правительства США. Новый законопроект обеспечит финансирование правительства до 30 января 2026 года и позволит немедленно восстановить деятельность госструктур.

За это время шатдаун стал самым масштабным за всю историю США и затронул сотни тысяч работников государственных структур. Глава Белого дома оценил потери США от 43 дней простоя в 1,5 трлн долларов, обвинив в этом демократов.