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Шкодин о европейской демократии: Сложно потерять то, чего не было
"Сложно потерять то, чего не было". Так высказался о демократии на Западе депутат Палаты представителей Руслан Шкодин.
Если раньше Евросоюз поучал нас демократическим процессом, то сейчас мы можем наблюдать хаос в Европе. От власти отстраняют и стараются не допустить к ней тех политиков, которые набирают все больше народной поддержки.
Депутат в проекте "Актуальное интервью" рассказал, дойдет ли ситуация до политического кризиса, когда большинство народа голосует за одних политиков, а у власти остаются абсолютно другие.
"Европейцам давали понять, что якобы демократия у них есть, но на самом деле у власти находились определенные элиты, они продвигали свою политику и зарабатывали деньги. Истинно народной власти мы не можем наблюдать, наверное, ни в одной европейской стране. Политики в Европе уже давно не слышат свой народ, это становится очевидным. Иначе не происходили бы массовые протесты", - отметил Руслан Шкодин.
По словам депутата, народ Евросоюза начинает выдвигать определенные требования к власти. Например, остановить финансирование Конфликта в Украине, обратить внимание на то, что происходит в городах, привести в порядок больницы, поликлиники, детские сады.
"На данный момент альтернативные партии, которые хотят говорить с людьми, думают о том, что происходит у них в стране, конечно, будут ближе людям, потому что они будут чувствовать заботу со стороны той или иной партии", - сказал Руслан Шкодин. Также он подчеркнул, что массовые протесты - это только начало, в дальнейшем европейское общество будет просыпаться.