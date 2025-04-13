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"Сложно потерять то, чего не было". Так высказался о демократии на Западе депутат Палаты представителей Руслан Шкодин.

Если раньше Евросоюз поучал нас демократическим процессом, то сейчас мы можем наблюдать хаос в Европе. От власти отстраняют и стараются не допустить к ней тех политиков, которые набирают все больше народной поддержки.

Депутат в проекте "Актуальное интервью" рассказал, дойдет ли ситуация до политического кризиса, когда большинство народа голосует за одних политиков, а у власти остаются абсолютно другие.

"Европейцам давали понять, что якобы демократия у них есть, но на самом деле у власти находились определенные элиты, они продвигали свою политику и зарабатывали деньги. Истинно народной власти мы не можем наблюдать, наверное, ни в одной европейской стране. Политики в Европе уже давно не слышат свой народ, это становится очевидным. Иначе не происходили бы массовые протесты", - отметил Руслан Шкодин.

По словам депутата, народ Евросоюза начинает выдвигать определенные требования к власти. Например, остановить финансирование Конфликта в Украине, обратить внимание на то, что происходит в городах, привести в порядок больницы, поликлиники, детские сады.