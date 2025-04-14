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Шокирующие факты. Международное расследование выявило в Польше глобальную сеть педофилов
Варшава в центре громкого скандала. Международное расследование выявило глобальную сеть педофилов, распространявшую материалы с сексуальным насилием над детьми, включая младенцев.
Польская полиция совместно с Европолом провела операцию, результатом которой стали аресты подозреваемых и изъятие шокирующих доказательств.
Согласно данным, сеть действовала через зашифрованные платформы, обмениваясь материалами между участниками из разных стран. В Польше задержаны несколько человек, у них обнаружили устройства с видеозаписями, подтверждающими участие в преступной деятельности.