Шор считает, что Санду собирается отменить результаты выборов в парламент

Лидер молдавского блока оппозиционных партий "Победа" Илан Шор считает, что президент Молдовы Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) отменят результаты предстоящих 28 сентября выборов в парламент, чтобы избежать потери власти. Об этом пишет ТАСС.

"Депутат Европарламента [Луис] Лазарус устроил "демократке" Санду публичную порку, разложив европейскую реальность по полочкам. Проиграешь выборы? Не беда! Результаты аннулируют, конкурентов запретят и тебя снова назначат. Ты же "человек Брюсселя", а не народная избранница. В Европе прямо говорят, что выборы в Молдове - пустая формальность. Санду, будь ее воля, Лазаруса бы уже лет на семь за решетку упаковала", - написал Шор в своем Telegram-канале, комментируя выступление в Европейском парламенте румынского депутата Луиса Лазаруса, который рассказал, что Санду намерена повторить ситуацию с отменой выборов через подконтрольный Конституционный суд, как это произошло на выборах президента Румынии.

Лазарус раскритиковал выступление Санду в Европейском парламенте, в котором она обвинила Россию в гибридной войне против ее правительства. "Санду беспокоится о выборах. Я говорю: пусть не беспокоится, потому что как в Румынии вам удалось поставить президента, отменив выборы и запретив кандидатов, так и в случае, если она проиграет выборы, их отменят и там, и в итоге все равно останется она, потому что не может быть иначе - она человек Брюсселя", - сказал он в своем выступлении.

Согласно опросам общественного мнения, партия Санду не может сохранить большинство в парламенте, а будущее правительство будет коалиционным. Однако оппозиция обвиняет президента в том, что перед выборами она сформировала из своих сторонников новый состав КС, который может отменить итоги голосования, если они не устроят власть.

В оппозиции к ПДС выступает Патриотический избирательный блок, созданный вокруг Партии социалистов, в который вошли партии "Сердце Молдовы", "Будущее Молдовы" и Партия коммунистов. В парламент также проходит прозападный блок "Альтернатива", который составили "Движение национальной альтернативы", Партия развития и объединения Молдовы, партия "Гражданский конгресс". Шансы есть также у "Нашей партии".