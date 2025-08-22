3.70 BYN
ШОС, патриотизм, отношения Беларуси и Китая - главное из интервью Лукашенко Медиакорпорации Китая
Во время интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко Медиакорпорации Китая (China Media Group), был затронут широкий спектр вопросов о белорусско-китайском взаимодействии, также поговорили на международную тематику. Интервью длилось полтора часа, сообщает БЕЛТА.
В числе обсужденных тем - взаимодействие между Республикой Беларусь и Китаем и интенсивность визитов главы белорусского государства в КНР.
Речь шла о том, что лежит в основе столь крепких белорусско-китайских отношений и с чем связан такой рывок в двусторонних связях, их столь высокий уровень - всепогодного и всестороннего партнерства.
Китайская журналистка интересовалась ожиданиями Президента от предстоящего визита в Китай и, в частности, участия в саммите ШОС в Тяньцзине, а также полноправного членства Беларуси в этой организации - еще раз о том, что значит "быть в этой семье".
Александр Лукашенко коснулся в разговоре и темы дипломатии лидеров, ее роли в развитии наших отношений.
Речь шла также о двусторонних глобальных проектах, в том числе индустриальном парке "Великий камень", который Си Цзиньпин назвал жемчужиной "Одного пояса, одного пути", о создании в парке самых благоприятных условий для его интенсивного функционирования.
Отдельно во время интервью были затронуты темы патриотизма и участия Президента Беларуси в предстоящем параде Победы в Пекине, а также совместного сохранения исторической памяти и мира во всем мире.
Кроме того, один из вопросов касался мирного урегулирования украинского конфликта, состоявшихся на Аляске переговоров американского Президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Александр Лукашенко подробно выразил свою позицию по этим вопросам.
Ведущая и корреспондент медиакорпорации Цзо Юнь, которая брала интервью, специализируется на освещении международных новостей и политических тем.
Интервью было организовано в преддверии крупных международных мероприятий в Китае - саммита ШОС и парада Победы в Пекине, куда в числе мировых лидеров приглашен и глава белорусского государства.
Медиакорпорация Китая является государственной. Это один из крупнейших медиаконгломератов в мире. Подчиняется непосредственно Государственному совету КНР. Штаб-квартира находится в Пекине.
Корпорация включает 51 телевизионный канал, 23 диапазона радиочастот для вещания внутри Китая и программы на 44 языках для международной аудитории. На сегодня ее медиаресурсы доступны в 143 странах и регионах мира.
Охват аудитории - свыше 1 млрд человек в Китае и за его пределами. Вещание ведется круглосуточно на пяти языках, включая русский.