Шпаковский: Вес Беларуси на международной арене увеличивается
Саммит ШОС не имел антизападной направленности, а отражал тенденцию к многополярности и сотрудничеству. Таким мнением поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский в "Актуальном интервью".
"Центр мирового научно-технического, политического прогресса смещается на восток. Как сказал когда-то Александр Григорьевич Лукашенко: "мир устал от американской удавки". Таким образом, уже разговаривать с государствами мира не получается. Более того, многополярный мир не формируется, а уже сформирован", - отметил Александр Шпаковский.
На саммите ШОС белорусский лидер пользовался всеобщим вниманием. Практически все главы государств общались с президентом Беларуси. В треугольнике с Китаем и Россией у нашей страны отношения стратегического союзничества. С Индией достаточно теплые отношения, но потенциал двустороннего взаимодействия ни в политике, ни в экономике не раскрыт.
"Александр Григорьевич имел возможность после саммита пообщаться с некоторыми зарубежными дипломатами. Все отмечают, что вес Беларуси на международной арене увеличивается. Наша страна не обладает значимыми запасами природных ископаемых или военным потенциалом, но с точки зрения политического авторитета привлекает всеобщее внимание", - подчеркнул эксперт.
Хартия многообразия и многополярности в XXI веке, выдвинутая в Минске, коррелирует с китайской глобальной инициативой. "Белорусские дипломаты обсуждали наш документ с государствами, с которыми у нашей страны существуют союзнические отношения. С Китаем у Беларуси отношения всепогодного, всестороннего стратегического партнерства - высшая точка в дипломатической иерархии Китая. Выдвигая глобальные инициативы, МИД Беларуси координирует усилия с китайскими партнерами. Два документа соотносятся между собой, потому что выдвигается предложение по формированию правил в новом многополярном мире. Многополярность - это не анархия, а взаимное уважение", - заявил Александр Шпаковский.