Шведский политик призвал Евросоюз снять санкции с "Белавиа"

Шведский политик Бо Йонссон опубликовал статью, в которой выступил с призывом к европейским правительствам как можно скорее снять санкции с "Белавиа".

По словам лидера инициативы "Единая Швеция", ограничения на работу белорусского авиаперевозчика бьют в первую очередь по простым людям. Причем Европа в такой ситуации наказывает сама себя. Йонссон отмечает, что Минск в скором будущем наверняка станет континентальным культурным хабом, что предопределено политической географией.

Если США выступают за восстановление отношений с Беларусью в полном объеме, то отказываться от такой стратегии Евросоюзу глупо, считает политик. Выгоды развития контактов и снятия ограничений огромны и главное - обоюдны.

В мире

ШвецияБелавиасанкции