3.64 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
Шведский политик призвал Евросоюз снять санкции с "Белавиа"
Автор:Редакция news.by
Шведский политик Бо Йонссон опубликовал статью, в которой выступил с призывом к европейским правительствам как можно скорее снять санкции с "Белавиа".
По словам лидера инициативы "Единая Швеция", ограничения на работу белорусского авиаперевозчика бьют в первую очередь по простым людям. Причем Европа в такой ситуации наказывает сама себя. Йонссон отмечает, что Минск в скором будущем наверняка станет континентальным культурным хабом, что предопределено политической географией.
Если США выступают за восстановление отношений с Беларусью в полном объеме, то отказываться от такой стратегии Евросоюзу глупо, считает политик. Выгоды развития контактов и снятия ограничений огромны и главное - обоюдны.