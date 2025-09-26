Швеция и Польша проводят совместные военные учения на Балтике

Швеция и Польша проводят первые совместные маневры на Балтике. Заявленная цель - сдерживание "потенциального агрессора". Полигоном стал остров Готланд. Он играет ключевую роль в контроле над Балтийским морем.



С момента вступления Швеции в НАТО в марте прошлого года остров стал местом проведения регулярных учений союзников. Так, в мае здесь высадились британские десантники, а американские солдаты провели испытания ракетных систем, в их числе HIMARS. На этот раз военные двух стран отрабатывают быстрое развертывание сухопутных, морских и воздушных сил для отражения нападения противника.



В маневрах задействовали десантные подразделения, артиллерию и ракетные системы шведской и польской армии.