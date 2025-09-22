Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Швейцария пытается договориться о снижении тарифов США

Швейцария ради снижения пошлин в размере 39 %, введенных на ее товары Вашингтоном, готова закупать у США вооружение, энергоносители (в том числе обогащенный уран), а также инвестировать в американскую экономику.

По информации The Financial Times, переговоры уже ведутся. Против Берна действуют одни из самых высоких тарифов среди европейских стран. С момента введения мер швейцарский экспорт в США упал до минимума пятилетней давности.

