Швейцария ужесточает правила приема украинских беженцев
Автор:Редакция news.by
Европа постепенно сворачивает программы поддержки украинских беженцев, Швейцария стала очередным примером.
Хоть правительство страны и продлило действие специального статуса защиты до марта 2027 года, теперь же он будет доступен только тем, кто прибыл из зон активных боевых действий. Украинцы из западных регионов рискуют потерять возможность легального пребывания и даже могут быть депортированы.
Ранее спецстатус давал украинцам право на работу, медицинскую страховку, свободное перемещение и проживание. На конец июня им обладали, по данным Госсекретариата по миграции, почти 69 тысяч человек.
Решение сопровождается растущим общественным недовольством. Местные жалуются, что многие граждане Украины не ценят помощь и ведут себя как туристы.