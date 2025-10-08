Швейцария ужесточает правила приема украинских беженцев

Хоть правительство страны и продлило действие специального статуса защиты до марта 2027 года, теперь же он будет доступен только тем, кто прибыл из зон активных боевых действий. Украинцы из западных регионов рискуют потерять возможность легального пребывания и даже могут быть депортированы.