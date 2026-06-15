Швейцарцы проголосовали против ограничения численности населения страны до 10 млн человек

Швейцарские избиратели на общенациональном референдуме отклонили резонансную инициативу по ограничению численности населения страны.

Идею продвигала крупнейшая правая Швейцарская народная партия, занимающая жесткие антимиграционные позиции.

Проект требовал заблокировать рост населения выше 10 млн человек до 2050 года под угрозой разрыва соглашения с Евросоюзом о свободе передвижения.

Авторы объясняли необходимость принятия инициативы тем, что массовая миграция в последние годы привела к серьезным последствиям, включая рост преступности, увеличение нагрузки на систему здравоохранения, перегрузку транспортной инфраструктуры, нехватку жилья и рост арендной платы.