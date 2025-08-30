Си Цзиньпин: Мы готовы с нашими белорусскими партнерами вместе выполнять миссию времени

Дни большой политики в Китае. Тяньцзинь готовится принять саммит Шанхайской организации сотрудничества, он станет крупнейшим за всю историю объединения.

Лукашенко и Си Цзиньпин провели встречу в Тяньцзине

Китайский мегаполис встречает глав государств со всего мира. Беларусь не исключение. Александр Лукашенко прибыл в Китай с рабочим визитом накануне. Наша страна впервые на саммите ШОС в качестве полноправного члена большой "шанхайской семьи" (Беларусь присоединилась к интеграции в прошлом году).



Ожидается, что наш Президент представит на саммите позицию Минска касательно того, как должна развиваться ШОС, как нужно выстраивать сотрудничество в момент мировой нестабильности. В Тяньцзине пройдет заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. 31 августа Александр Лукашенко провел встречу с Председателем КНР Си Цзиньпином. Наш Президент отметил достижения Китая во многих сферах. Беларусь готова перенимать лучший опыт.

Александр Лукашенко в Китае с рабочим визитом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2ef74ea-a84e-4303-8329-d429271d759a/conversions/331309fd-adf7-4302-840d-0c474a069469-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2ef74ea-a84e-4303-8329-d429271d759a/conversions/331309fd-adf7-4302-840d-0c474a069469-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2ef74ea-a84e-4303-8329-d429271d759a/conversions/331309fd-adf7-4302-840d-0c474a069469-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2ef74ea-a84e-4303-8329-d429271d759a/conversions/331309fd-adf7-4302-840d-0c474a069469-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Лукашенко в Китае с рабочим визитом

Лукашенко оценил развитие Китая: Вы просто молодцы!

"Много хотелось сказать, обдумывая накануне эту встречу. Но когда бываешь где-то, видишь колоссальные изменения буквально за полгода-год, забываешь о том, что хотел сказать. Вы просто молодцы - гигантское развитие Китайской Народной Республики! Организация, дисциплина, все по месту, никто зря нигде не ходит. Люди занимаются конкретным делом. Я в этом вижу большой успех вашего государства и большой успех вашего руководства, ваших коллег в Китае. Все остальные вопросы просто меркнут перед тем, что вы творите в Китайской Народной Республике", - подчеркнул белорусский лидер.

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Александром Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7030869-d409-44e3-a881-49a7d0de0d0b/conversions/e5573fd8-b0aa-460a-b6fa-cc997139d350-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7030869-d409-44e3-a881-49a7d0de0d0b/conversions/e5573fd8-b0aa-460a-b6fa-cc997139d350-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7030869-d409-44e3-a881-49a7d0de0d0b/conversions/e5573fd8-b0aa-460a-b6fa-cc997139d350-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7030869-d409-44e3-a881-49a7d0de0d0b/conversions/e5573fd8-b0aa-460a-b6fa-cc997139d350-xl-___webp_1920.webp 1920w Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Александром Лукашенко

"Сегодня, когда в мире происходят глубочайшие перемены, человечество вновь находится на перепутье. Мы готовы с нашими белорусскими партнерами вместе выполнять миссию времени, претворять в жизнь подлинную многосторонность ради мира, развития, сотрудничества и всеобщего выигрыша во всем мире", - сказал китайский лидер.

В Китае пройдет саммит ШОС