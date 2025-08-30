3.69 BYN
Си Цзиньпин: Мы готовы с нашими белорусскими партнерами вместе выполнять миссию времени
Дни большой политики в Китае. Тяньцзинь готовится принять саммит Шанхайской организации сотрудничества, он станет крупнейшим за всю историю объединения.
Лукашенко и Си Цзиньпин провели встречу в Тяньцзине
Китайский мегаполис встречает глав государств со всего мира. Беларусь не исключение. Александр Лукашенко прибыл в Китай с рабочим визитом накануне. Наша страна впервые на саммите ШОС в качестве полноправного члена большой "шанхайской семьи" (Беларусь присоединилась к интеграции в прошлом году).
Ожидается, что наш Президент представит на саммите позицию Минска касательно того, как должна развиваться ШОС, как нужно выстраивать сотрудничество в момент мировой нестабильности. В Тяньцзине пройдет заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. 31 августа Александр Лукашенко провел встречу с Председателем КНР Си Цзиньпином. Наш Президент отметил достижения Китая во многих сферах. Беларусь готова перенимать лучший опыт.
Лукашенко оценил развитие Китая: Вы просто молодцы!
"Много хотелось сказать, обдумывая накануне эту встречу. Но когда бываешь где-то, видишь колоссальные изменения буквально за полгода-год, забываешь о том, что хотел сказать. Вы просто молодцы - гигантское развитие Китайской Народной Республики! Организация, дисциплина, все по месту, никто зря нигде не ходит. Люди занимаются конкретным делом. Я в этом вижу большой успех вашего государства и большой успех вашего руководства, ваших коллег в Китае. Все остальные вопросы просто меркнут перед тем, что вы творите в Китайской Народной Республике", - подчеркнул белорусский лидер.
"Сегодня, когда в мире происходят глубочайшие перемены, человечество вновь находится на перепутье. Мы готовы с нашими белорусскими партнерами вместе выполнять миссию времени, претворять в жизнь подлинную многосторонность ради мира, развития, сотрудничества и всеобщего выигрыша во всем мире", - сказал китайский лидер.
В Китае пройдет саммит ШОС
Это 16-й визит нашего Президента в Китай. И еще одна возможность для углубления стратегического партнерства двух стран в разных сферах. Он подтверждает всепогодную дружбу и высочайший уровень сотрудничества Беларуси и Китая. На сегодняшних переговорах Си Цзиньпин отметил, что в Китае в эти дни пройдет не только саммит ШОС, но и юбилейные торжества. Они посвящены 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой.
В годы войны китайский и белорусский народы сражались плечом к плечу, внесли весомый исторический вклад в разгром милитаризма и фашизма, тем самым скрепили между собой нерушимую дружбу, подчеркнул китайский лидер.
Президент Беларуси будет присутствовать на параде, который пройдет на площади Тяньаньмэнь.