Сикорский: Польша приняла решение о закрытии генконсульства России в Кракове

В Польше приняли решение о закрытии генерального консульства Российской Федерации в Кракове. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РИА Новости.

"В связи с наличием доказательств совершения российскими спецслужбами достойного наказания диверсионного акта в отношении торгового центра на улице Марывильской я принял решение отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове", - написал Сикорский на платформе Х.

В конце весны прошлого года в варшавском торговом центре на улице Марывильской произошел крупный пожар, здание было практически полностью уничтожено. В июне премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что проверяется версия причастности России к пожару, но доказательств никаких не привел.