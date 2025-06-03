СК РФ квалифицировал подрывы мостов в Брянской, Курской областях как теракты

Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракты. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Специалисты провели первоначальные следственные действия. 1 июня взрывные устройства повредили 2 моста. Одно из этих преступлений стало причиной схода с рельсов пассажирского поезда, который следовал в Москву.

"Главным следственным управлением СК России факты подрывов участков железной дороги и конструкции моста в Брянской и Курской областях в период с 31 мая по 1 июня текущего года, которые привели к сходу пассажирского, товарного и диагностического составов, квалифицированы как террористические акты", - говорится в заявлении.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко подчеркнула, что террористы рассчитывали на то, что под удар попадут сотни мирных граждан. В результате этих терактов 7 человек погибли, медицинская помощь оказывается 113 пострадавшим, среди которых есть дети.

"Очевидно, что террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан", - сказала Петренко.