Скандал в Вильнюсе: церемония награждения премией "Сила Литвы" была сорвана
Автор:Редакция news.by
Громкий скандал и в Вильнюсе. Вечером 29 ноября здесь проходила церемония вручения наград в рамках конкурса "Сила Литвы" (одного из самых престижных в стране).
В момент, когда диктатор Науседа намеревался пожать руку одной из победительниц, та от рукопожатия уклонилась и попыталась вернуть награду. В течение церемонии случилась заминка, прямую телетрансляцию потом завершили.
Эвелина Шимкуте объяснила позднее свой поступок тем, что Науседа, располагая колоссальными полномочиями, не прилагает силы к утверждению демократических ценностей и свобод. Более того, полагает Шимкуте, он нарушает свои предвыборные обещания.