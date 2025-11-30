Скандал в Вильнюсе: церемония награждения премией "Сила Литвы" была сорвана

Громкий скандал и в Вильнюсе. Вечером 29 ноября здесь проходила церемония вручения наград в рамках конкурса "Сила Литвы" (одного из самых престижных в стране).



В момент, когда диктатор Науседа намеревался пожать руку одной из победительниц, та от рукопожатия уклонилась и попыталась вернуть награду. В течение церемонии случилась заминка, прямую телетрансляцию потом завершили.



Эвелина Шимкуте объяснила позднее свой поступок тем, что Науседа, располагая колоссальными полномочиями, не прилагает силы к утверждению демократических ценностей и свобод. Более того, полагает Шимкуте, он нарушает свои предвыборные обещания.