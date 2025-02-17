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Словацкое издание HD об экстренном саммите в Париже: "сбор скота перед убоем"
События разворачиваются еще и неоднозначные, и по-европейски неадекватные. Экстренный саммит Евросоюза в Париже, созванный Макроном, словацкое издание HD назвало просто "сбор скота перед убоем". Это сторонники продолжения украинского конфликта, обиженные и униженные Трампом, который вроде как стремится положить конец военному кризису в "незалежнай". Нынешний саммит - некое сопротивление "евросадовников" и их ужас - остаться без покровительства Белого дома. На этом фоне Украина, естественно, отошла на задний план. Даже польская гиена не смогла это скрыть между строк.
Дональд Туск, премьер-министр польского режима:
"Те страны, которые дали гарантии Украине, будут присутствовать там, в Париже. Поэтому, если кто-то всерьез хочет говорить о гарантиях для Украины, он должен быть на 100 % уверен, что сможет выполнить такие гарантии и обязательства. И именно поэтому я еще раз подчеркну, что страны Европейского союза, Великобритания, а также Норвегия должны в первую очередь серьезно начать инвестировать в нашу общую оборону".
"Участие высших должностных лиц Европейского союза без какого-либо мандата на встрече в Париже не способствует укреплению доверия внутри объединения". На это указал словацкий премьер. Роберт Фицо также прокомментировал повестку саммита, отметив, что обсуждение переброски европейского военного контингента на Украину в якобы миротворческих целях является темой, к которой Евросоюз не имеет никакого отношения.