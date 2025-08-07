3.69 BYN
Случится ли социальный кризис в Германии, предположила Ирина Новикова
Аналитики предполагают, что мир стоит на пороге серьезного социального кризиса в Европе, в частности, он может случиться в Германии, так как процессы, которые ранее были характерны только для США, сейчас начали появляться и на территории этой европейской страны.
Последние новости о том, что в магазинах воруют зерновой кофе, а в магазинах самообслуживания приходится оставлять только картинки от товаров, чтобы потом с ними подходить к кассе, где выдают нужный товар, доходят до абсурда. Будет ли кризис развиваться волнообразно и очень быстро, предположила в "Актуальном интервью" завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова.
"Этот кризис был предсказан и Президентом Беларуси Александром Лукашенко, и Президентом РФ Владимиром Путиным. Но тут нужно понять, кого недавно выбрали немцы в канцлеры. Им же стал Фридрих Мерц", - заметила эксперт.
Она также напомнила о карте голосования, кто выступал за Мерца, но при этом вся Восточная Германия голосовала против него. Но там люди не смогли переломить эту тенденцию, поэтому к власти пришел он. И теперь, считает Ирина Новикова, немцы пожинают плоды того, кого привели.
"А кто такой Мерц? Он даже не является немцем, несмотря на то, что говорят, что у него дедушка был фашистом. Сегодняшний канцлер отражает интересы компании BlackRock, продвигающей демократов и тенденции глобализации. А они совершенно не думают, что делать среднему немцу или даже немецкому предпринимателю", - сказала завкафедрой.
По ее словам, немецкий предприниматель сможет уехать в те же Штаты, но дальше можно спрогнозировать, что там будет, ведь в США нужно дать высокую зарплату. И, соответственно, автомобили, которые там будут производиться, кто будет покупать? Вопрос остается открытым. Еще один нерешенный вопрос. "Внутри страны они вполне смогут покупать свои автомобили, но если они разрушат Европу, будут покупать американские машины. Но даже если не будет таможенных тарифов, все равно будет очень проблематично, потому что заработки станут падать, поэтому начнут покупать автомобили в Китае", - выразила мнение Ирина Новикова.