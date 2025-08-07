Случится ли социальный кризис в Германии, предположила Ирина Новикова

Аналитики предполагают, что мир стоит на пороге серьезного социального кризиса в Европе, в частности, он может случиться в Германии, так как процессы, которые ранее были характерны только для США, сейчас начали появляться и на территории этой европейской страны.

Последние новости о том, что в магазинах воруют зерновой кофе, а в магазинах самообслуживания приходится оставлять только картинки от товаров, чтобы потом с ними подходить к кассе, где выдают нужный товар, доходят до абсурда. Будет ли кризис развиваться волнообразно и очень быстро, предположила в "Актуальном интервью" завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова.

"Этот кризис был предсказан и Президентом Беларуси Александром Лукашенко, и Президентом РФ Владимиром Путиным. Но тут нужно понять, кого недавно выбрали немцы в канцлеры. Им же стал Фридрих Мерц", - заметила эксперт.

Она также напомнила о карте голосования, кто выступал за Мерца, но при этом вся Восточная Германия голосовала против него. Но там люди не смогли переломить эту тенденцию, поэтому к власти пришел он. И теперь, считает Ирина Новикова, немцы пожинают плоды того, кого привели.

"А кто такой Мерц? Он даже не является немцем, несмотря на то, что говорят, что у него дедушка был фашистом. Сегодняшний канцлер отражает интересы компании BlackRock, продвигающей демократов и тенденции глобализации. А они совершенно не думают, что делать среднему немцу или даже немецкому предпринимателю", - сказала завкафедрой.