Смерть Кирка стала триггером для народного безумия в США
Убийство американского активиста Чарли Кирка послужило триггером для народного безумия в США.
В Аризоне молодой человек попытался разрушить мемориал памяти Кирка. При этом злоумышленник был в футболке с таким же изображением, как и на лонгсливе предполагаемого убийцы. Очевидцы повалили нарушителя на землю, а затем передали полиции.
А в Солт-Лейк-Сити сотрудники ФБР задержали двоих злоумышленников, которые, как утверждается, заложили взрывное устройство в автомобиль американского телеканала Fox News, освещавшего убийство Кирка. Отмечается, что самодельное взрывное устройство не сработало.
Сейчас по стране проходят мероприятия, посвященные памяти Чарли Кирка. В Аризоне так много желающих поучаствовать в них, что на дорогах образовались огромные пробки.
Чарли Кирк / Фото AP