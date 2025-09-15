Смерть Кирка стала триггером для народного безумия в США

Убийство американского активиста Чарли Кирка послужило триггером для народного безумия в США.

В Аризоне молодой человек попытался разрушить мемориал памяти Кирка. При этом злоумышленник был в футболке с таким же изображением, как и на лонгсливе предполагаемого убийцы. Очевидцы повалили нарушителя на землю, а затем передали полиции.

А в Солт-Лейк-Сити сотрудники ФБР задержали двоих злоумышленников, которые, как утверждается, заложили взрывное устройство в автомобиль американского телеканала Fox News, освещавшего убийство Кирка. Отмечается, что самодельное взрывное устройство не сработало.

Сейчас по стране проходят мероприятия, посвященные памяти Чарли Кирка. В Аризоне так много желающих поучаствовать в них, что на дорогах образовались огромные пробки.