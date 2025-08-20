СМИ: Более половины британских миллионеров могут покинуть страну

Более половины британских миллионеров заявили о возможном переезде в другую страну, если правительство введет новый налог на богатство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg и данные опроса Arton Capital.

Согласно данным исследования, около 60 % респондентов считают, что их уровень жизни повысится при переезде. Среди потенциальных направлений лидируют США, затем идут Канада, Австралия и ОАЭ. Такой выбор объясняется низкими налогами и англоязычной средой.

Опрос Arton Capital проводился с конца июля по начало августа среди свыше тысячи граждан Великобритании с доходом не менее 1 млн фунтов стерлингов (1,4 млн долларов).

Как отмечает Bloomberg, министр финансов Соединенного Королевства Рейчел Ривс пытается закрыть дыру в бюджете страны в размере 20-25 млрд фунтов стерлингов (27-33 млрд долларов). Британский Минфин не рассматривает повышение подоходного налога, НДС или госстрахования, однако не опровергает слухи о возможном появлении налога на богатство в осеннем бюджете.