СМИ: Лондон обеспокоен заявлениями коллег по поводу роли Киева и ЕС в разрешении украинского кризиса

Издание Telegraph сообщает, Лондон обеспокоен агрессивными и эгоцентричными заявлениями Макрона, Мерца и Каллас по поводу роли Киева и ЕС в разрешении украинского кризиса. Британское руководство боится, что, выдвигая требования Вашингтону, они настроят Трампа против себя и окончательно останутся на обочине переговоров.