СМИ: Лондон обеспокоен заявлениями коллег по поводу роли Киева и ЕС в разрешении украинского кризиса
Автор:Редакция news.by
Власти Великобритании призвали лидеров ЕС воздержаться от "бесполезных комментариев" о переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.
Издание Telegraph сообщает, Лондон обеспокоен агрессивными и эгоцентричными заявлениями Макрона, Мерца и Каллас по поводу роли Киева и ЕС в разрешении украинского кризиса. Британское руководство боится, что, выдвигая требования Вашингтону, они настроят Трампа против себя и окончательно останутся на обочине переговоров.
Премьер Соединенного Королевства Кир Стармер, по информации Telegraph, все обсуждения будущей встречи президентов России и США увел в непубличное пространство.