СМИ: Появились кадры обрушения резиденции духовного лидера Ирана
Автор:Редакция news.by
СМИ публикуют фотоснимок якобы последствий разрушений в резиденции верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране. Ждем официального подтверждения этой информации.
Как только что стало известно, Катар отразил уже третью серию ракетных пусков.
В Дубае приостановлена работа двух аэропортов. Атакован ряд военных баз США по всему Ближнему Востоку.
МИД Ирана сообщил, что агрессия США и Израиля сорвала переговоры о мирном урегулировании вокруг иранской ядерной программы.