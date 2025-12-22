СМИ: Трамп может превратить Британию в ядерную площадку

Британские СМИ пестрят заголовками: Трамп собирается превратить Великобританию в потенциальную ядерную стартовую площадку. Уже даже подсчитали: идея хозяина Белого дома обойдется в 264 млн долларов.

При этом, как уточняет "Дейли мейл", Пентагон считает непригодной для этих целей базу Лейкенхит, так как "истек срок службы" здания, которое предполагалось использовать в качестве основного командного пункта. Более того, системы "охлаждения и фильтрации воздуха", как пишет издание, недостаточно эффективны.