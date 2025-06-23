СМИ: Во Франции 145 человек укололи шприцами на музыкальном фестивале

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Во Франции злоумышленники укололи шприцами 145 человек во время ежегодного уличного музыкального фестиваля Fete de la Musique, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Guardian.

"Французская полиция задержала 12 подозреваемых после сообщений 145 человек о том, что их укололи во время прошедшего на выходных ежегодного музыкального фестиваля", - говорится в публикации.

В материале указали, что в социальных сетях накануне празднований появились сообщения о возможных нападениях на женщин с применением шприцов.

В Министерстве внутренних дел Франции не сообщили, были ли в этих медицинских инструментах какие-либо опасные вещества, но некоторых жертв доставили в больницу, чтобы провести токсикологический анализ.