СМИ: Залужный формирует команду для потенциального участия в предстоящих президентских выборах
Автор:Редакция news.by
Французские СМИ пишут, что экс-главком ВСУ, посол Киева в Британии Залужный формирует команду для потенциального участия в предстоящих президентских выборах.
Утверждается, что в его списке присутствует ряд высокопоставленных представителей военного руководства, чьи имена не разглашаются. При этом сам Залужный не комментирует свои политические амбиции.
Ранее подобный сценарий подтверждали и британские медиа, сообщая, что Залужный уже отклонил предложение о вхождении в свою команду Зеленского.
Согласно соцопросам, в случае выдвижения Залужный может рассчитывать на существенную поддержку избирателей в Украине.
Валерий Залужный / Фото из архива AP Photo