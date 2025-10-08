СМИ: Залужный формирует команду для потенциального участия в предстоящих президентских выборах

Французские СМИ пишут, что экс-главком ВСУ, посол Киева в Британии Залужный формирует команду для потенциального участия в предстоящих президентских выборах.

Утверждается, что в его списке присутствует ряд высокопоставленных представителей военного руководства, чьи имена не разглашаются. При этом сам Залужный не комментирует свои политические амбиции.

Ранее подобный сценарий подтверждали и британские медиа, сообщая, что Залужный уже отклонил предложение о вхождении в свою команду Зеленского.

Согласно соцопросам, в случае выдвижения Залужный может рассчитывать на существенную поддержку избирателей в Украине.