Соединенные Штаты лишаются рабочей силы

Политика Трампа в действии. Отток мигрантов из США привел к нехватке рабочей силы в стране.

Особенно сильно пострадали сельское и лесное хозяйства, где мигранты составляют 45 % от общего числа сотрудников. Под угрозой и строительная сфера США, в которой треть занятых - переселенцы. Кризис грозит и здравоохранению США. Свыше 40 % помощников по уходу - мигранты.

Экономисты бьют тревогу, угроза депортации и массовые рейды миграционных служб вынуждают уезжать из Штатов и тех, кто переехал туда легально. Согласно данным Бюро переписи населения США, впервые с 60-х годов прошлого века в Соединенных Штатах наблюдается снижение численности переселенцев - уехало порядка 1 млн 200 тыс. человек.