Соглашение по недрам между Украиной и США подпишут в ближайшие сутки

Соглашение о ресурсах между Киевом и Вашингтоном подпишут в ближайшие сутки. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в эфире местного новостного телемарафона, сообщает РИА Новости.

"Как только будут доработаны все окончательные детали, в ближайшее время, я надеюсь, что в течение ближайших суток, соглашение будет подписано", - отметил он.

Как уточнил Шмыгаль, Киев уже готов к подписанию соглашения, стороны дорабатывают последние технические детали. По словам премьера, оно стало "абсолютно партнерским".

Как утверждает премьер, соглашение включает в себя следующие положения:

договор о создании инвестиционного фонда на Украине. В его правление войдут шесть человек: по три от каждой из сторон. Взносы также будут разделены поровну;

Киев сможет получать "военную помощь";

возможность засчитывать военную помощь как взнос в фонд

Украина сохраняет контроль над всеми ресурсами.

Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов республики.

Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что страны достигли договоренности.