3.65 BYN
3.03 BYN
3.44 BYN
Соглашение по недрам между Украиной и США подпишут в ближайшие сутки
Соглашение о ресурсах между Киевом и Вашингтоном подпишут в ближайшие сутки. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в эфире местного новостного телемарафона, сообщает РИА Новости.
"Как только будут доработаны все окончательные детали, в ближайшее время, я надеюсь, что в течение ближайших суток, соглашение будет подписано", - отметил он.
Как уточнил Шмыгаль, Киев уже готов к подписанию соглашения, стороны дорабатывают последние технические детали. По словам премьера, оно стало "абсолютно партнерским".
Как утверждает премьер, соглашение включает в себя следующие положения:
- договор о создании инвестиционного фонда на Украине. В его правление войдут шесть человек: по три от каждой из сторон. Взносы также будут разделены поровну;
- Киев сможет получать "военную помощь";
- возможность засчитывать военную помощь как взнос в фонд
- Украина сохраняет контроль над всеми ресурсами.
Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов республики.
Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что страны достигли договоренности.
Подписание сделки сорвалось в конце февраля, когда Владимир Зеленский приехал в Вашингтон и устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.