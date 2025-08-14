Согласована программа переговоров Путина и Трампа на Аляске

Подготовка встречи президентов России и США вступила в завершающую фазу, заявил помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков. Уже согласована программа переговоров.

Напомним, встреча состоится в Анкоридже (Аляска) на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".

Юрий Ушаков, помощник президента России:

"Предусматривается, что все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11:30 по местному времени с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа. Эта беседа пройдет в формате тет-а-тет, естественно, с участием переводчиков. Затем состоятся переговоры в составе делегаций, и эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком".

Уже определен состав участников российской делегации: министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов и руководитель Минфина Антон Силуанов. В состав делегации войдут также Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев.