3.72 BYN
2.97 BYN
3.49 BYN
Согласована программа переговоров Путина и Трампа на Аляске
Подготовка встречи президентов России и США вступила в завершающую фазу, заявил помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков. Уже согласована программа переговоров.
Напомним, встреча состоится в Анкоридже (Аляска) на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
Юрий Ушаков, помощник президента России:
"Предусматривается, что все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11:30 по местному времени с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа. Эта беседа пройдет в формате тет-а-тет, естественно, с участием переводчиков. Затем состоятся переговоры в составе делегаций, и эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком".
Уже определен состав участников российской делегации: министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов и руководитель Минфина Антон Силуанов. В состав делегации войдут также Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев.
Центральной темой саммита будет урегулирование украинского кризиса, но будут затронуты и более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы, - уточнил Ушаков. По итогам переговоров Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию.