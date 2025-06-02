Состояние богатейших россиян выросло на 22,6 млрд долларов с начала 2025-го

Общее состояние богатейших бизнесменов из России с начала 2025 года увеличилось на 22,547 млрд долларов. Больше всех прибавил один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние выросло на 3,82 млрд долларов, до 31,7 млрд, сохранив первое место рейтинга рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), сообщает РИА Новости.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 22 гражданина России, их общее состояние на 2 июня составляет 317,7 млрд долларов.

Тройка лидеров не изменилась по сравнению с прошлым месяцем - на втором месте остается совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который с начала 2025 года увеличил состояние на 561 млн долларов, до 25,9 млрд. Замыкает первую тройку по-прежнему бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который сократил состояние на 1,62 млрд долларов, до 24,2 млрд.

На четвертую строчку с шестой поднялся совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 860 млн долларов и в настоящий момент оценивается в 23,2 млрд. На пятое место спустился с четвертого основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, чей капитал снизился на 598 млн, до 22,6 млрд долларов. Шестое место занял, опустившись на одну позицию, бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС) увеличил состояние на 1,59 млрд долларов - до 21,8 млрд. На седьмом месте остался Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние увеличилось на 3,7 млрд долларов - до 16,9 млрд, а восьмое место рейтинга вновь у Михаила Прохорова (группа "Онэксим"), он увеличил состояние на 563 млн долларов, до 15,4 млрд.