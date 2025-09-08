Социальная напряженность: политический кризис в Польше бьет по гражданам

"Польша достаточно парадоксальная страна. У нее неплохая экономика, которая была поддержана на протяжении длительного периода дотациями из Евросоюза. За последние 20 лет Польша получила более 161 млрд долларов поддержки. С 2028 года планируется еще выделить 121,5 млрд всего за 7 лет. Деньги есть, но с другой стороны мы наблюдаем, что социальные вопросы оказываются вне государственного финансирования. Сегодня у Польши есть другие задачи. Она активно милитаризуется, тратит деньги, полученные от собственных налогоплательщиков и с внешних займов", - рассказал декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев.