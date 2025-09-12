3.63 BYN
Соцсети взорвались комментариями - поляки массово поддерживают мирные инициативы Беларуси
Автор:Редакция news.by
В польском обществе нарастает недовольство действиями властей. В то время как официальная Варшава продолжает курс на обострение, простые поляки массово выражают поддержку мирным инициативам Президента Беларуси.
11 сентября Александр Лукашенко прокомментировал инцидент с упавшими в Польше беспилотниками, подчеркнув, что Минск не хочет никаких войн, конфликтов и закрытия границ. А поляков назвал умными людьми, способными отличить реальную угрозу от политической игры.
Слова белорусского лидера нашли широкий отклик у жителей Польши. Соцсети взорвались комментариями - поляки решительно осуждают действия своих властей и активно поддерживают миролюбивый курс Беларуси.