Соцсети взорвались комментариями - поляки массово поддерживают мирные инициативы Беларуси

В польском обществе нарастает недовольство действиями властей. В то время как официальная Варшава продолжает курс на обострение, простые поляки массово выражают поддержку мирным инициативам Президента Беларуси.

11 сентября Александр Лукашенко прокомментировал инцидент с упавшими в Польше беспилотниками, подчеркнув, что Минск не хочет никаких войн, конфликтов и закрытия границ. А поляков назвал умными людьми, способными отличить реальную угрозу от политической игры.

Слова белорусского лидера нашли широкий отклик у жителей Польши. Соцсети взорвались комментариями - поляки решительно осуждают действия своих властей и активно поддерживают миролюбивый курс Беларуси.

