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Совет ЕС продлил программу приема беженцев из Украины до марта 2027 года
Совет ЕС поддержал продление программы приема беженцев из Украины до 4 марта 2027 года. Такая информация официально сообщается на сайте ведомства, пишет БЕЛТА.
"Сегодня Совет единогласно поддержал предложение о продлении временной защиты для более чем 4 млн украинцев… до 4 марта 2027 года", - говорится в заявлении. Решение поддержано единогласно.
При этом Польша инициировала "обсуждение стратегии постепенного прекращения временной защиты после достижения справедливого мира".
Ранее СМИ писали, что Брюссель рассматривает возможность отмены директивы о временной защите, по которой в Европе живут украинские беженцы. По словам одного из дипломатов ЕС, сейчас за закрытыми дверями набирают силу разговоры о "стратегиях выхода" из программы помощи украинским беженцам. Аргументируют это "меняющимся геополитическим ландшафтом".
В начале марта 2022 года была активирована директива о временной защите ЕС, которая позволила почти 4,3 млн украинцев жить и работать в Евросоюзе. Первоначально предполагалось, что директива допускает только два продления, ограничивая защиту тремя годами до марта 2025 года. Позднее Еврокомиссия продлила срок до марта 2026 года.