Совет ЕС продлил программу приема беженцев из Украины до марта 2027 года

Фото АР news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2a59a6e-b1b7-4311-b577-39f9bd88280e/conversions/65380319-da47-4db9-8a20-3a6d147b3477-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2a59a6e-b1b7-4311-b577-39f9bd88280e/conversions/65380319-da47-4db9-8a20-3a6d147b3477-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2a59a6e-b1b7-4311-b577-39f9bd88280e/conversions/65380319-da47-4db9-8a20-3a6d147b3477-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2a59a6e-b1b7-4311-b577-39f9bd88280e/conversions/65380319-da47-4db9-8a20-3a6d147b3477-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото АР

Совет ЕС поддержал продление программы приема беженцев из Украины до 4 марта 2027 года. Такая информация официально сообщается на сайте ведомства, пишет БЕЛТА.

"Сегодня Совет единогласно поддержал предложение о продлении временной защиты для более чем 4 млн украинцев… до 4 марта 2027 года", - говорится в заявлении. Решение поддержано единогласно.

При этом Польша инициировала "обсуждение стратегии постепенного прекращения временной защиты после достижения справедливого мира".

Ранее СМИ писали, что Брюссель рассматривает возможность отмены директивы о временной защите, по которой в Европе живут украинские беженцы. По словам одного из дипломатов ЕС, сейчас за закрытыми дверями набирают силу разговоры о "стратегиях выхода" из программы помощи украинским беженцам. Аргументируют это "меняющимся геополитическим ландшафтом".