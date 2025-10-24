Спецпредставитель Путина прибыл в США для переговоров

"Американский президент с этой точки зрения абсолютно верен себе. Он точно так же вел себя и во время первого своего президентского срока. Нового-то ничего нет. Другой вопрос, что и поступательного движения вперед от этого нет, потому что Трамп мечется между кучей огней. Ему надо, и чтобы глобалисты его не утопили, и чтобы местная либеральная печать не провозгласила, что он получил свой Афганистан, и он является агентом Путина. Ему надо, чтобы был мир, но при этом, чтобы Украина сохранилась в том формате, который им привлекателен, и чтобы Россия не получила то, что Россия уже получила. Согласитесь, что эта миссия абсолютно невыполнима".