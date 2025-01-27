Спиридон Килинкаров предупредил о претензиях Польши и Венгрии на часть Украины

Польша и Венгрия могут заявить территориальные претензии Украине, если ее развал и невозможность независимого существования станут очевидны, выразил мнение участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, пишет РИА Новости.

"Я думаю, теоретически могут при определенных обстоятельствах. Когда уже развал и существование независимой Украины будут очевидны и невозможны, наверное, поляки и венгры заявят о своих претензиях на часть территории. Пока они сдерживаются. Пока, при всем том, что такое желание, безусловно, у них есть", - сказал Килинкаров в беседе с агентством, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, вопрос обеспечения прав национальных меньшинств как русских, так и других вызывает у киевского режима раздражение.

"Это вызывает очень серьезное раздражение и опасения со стороны украинской стороны. По крайней мере, так они это все трактуют", - отметил эксперт.

По словам Килинкарова, национальные меньшинства на Украине теоретически могут потребовать соблюдения своих прав после завершения горячей фазы конфликта.

"Это все будет зависеть от того уровня демократии, который там будет установлен. Пока там нет вообще никакой демократии, ни в какой форме", - сказал Килинкаров.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности заявил, что в урегулировании украинского вопроса самое главное - устранить первопричины кризиса, о которых много раз говорила Россия. По его словам, мир на Украине должен быть основан на уважении законных интересов людей, которые проживают в этом регионе.