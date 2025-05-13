США до сих пор закупают у России ядерное топливо

Соединенные Штаты действуют очень прагматично в отношениях с другими государствами, например, до сих пор закупают у России ядерное топливо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками "Деловой России", призвав и самим применять прагматичный подход, пишет ТАСС.

"Мы должны принимать исключительно прагматичные решения. Штаты, несмотря ни на что, действуют очень прагматично. Они себя не забывают. Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США. И ничего. С удовольствием", - описал он позицию Вашингтона.