На выступлении в Белом доме, куда собралась вся американская верхушка, президент США Дональд Трамп объявил, что готов дать бой наркокартелям Латинской Америки. К правительствам, которые виновны в организации трафика, он отнес власти Венесуэлы и Колумбии.

Трамп заявил, что Каракасу стоит готовиться к скорому вторжению американских войск.

По мнению СМИ, первоначально предполагалось, что это вторжение начнется уже минувшим вечером: в воздушное пространство Венесуэлы вторглись два американских самолета, но приказ бомбить был в последний момент отменен.

Известно, что лауреат премии мира, венесуэлка и оппозиционерка Мария Корина Мачадо уже обратилась к Трампу с призывом безжалостно разгромить свою родину. Она также пообещала передать венесуэльскую нефть американским компаниям. Поддержку оппозиции агрессия США в Венесуэле уже получила.