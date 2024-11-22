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США и Армения подписали документ о стратегическом партнерстве

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Армения семимильными шагами замещает потерянную для Запада Грузию. Ереван и Вашингтон подписали хартию о стратегическом партнерстве.

Соглашение предусматривает помощь по линии консультационных программ, контактов между военными, участие в международных образовательных программах. Также в рамках соглашения Вашингтон выделит финансовую помощь в сфере экономики и реформ, социальных, энергетических проектов и прав человека.

Ранее в Ереване также заявили о намерении вступить в ЕС.

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