США и Армения подписали документ о стратегическом партнерстве

Армения семимильными шагами замещает потерянную для Запада Грузию. Ереван и Вашингтон подписали хартию о стратегическом партнерстве.

Соглашение предусматривает помощь по линии консультационных программ, контактов между военными, участие в международных образовательных программах. Также в рамках соглашения Вашингтон выделит финансовую помощь в сфере экономики и реформ, социальных, энергетических проектов и прав человека.